Нападение на работника украинского консульства: сообщили новые детали

В российском Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины на военного Госпогранслужбы напал гражданин РФ.
"Нападающий оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались не смертельными", - сообщили в Госпогранслужбы.
Украинец получил 2 ножевых ранения. Вызвали медиков. До их приезда другой военнослужащий ГПСУ предоставил раненому первую медицинскую помощь.
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Напавшего задержали. Он был записан на прием в Генконсульство. На место прибыли следователи.
В Санкт-Петербурге неизвестный напал на Генконсульство Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Соловей в Telegram. По словам мужчины, нападающий нанес дежурному коменданту 2 ножевых ранения. Позже злоумышленника задержали.
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