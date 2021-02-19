Нападение на работника украинского консульства: сообщили новые детали

Россиянин дважды ударил ножом пограничника, который охранял консульство в Петербурге. Фото: oVisah.ru

В российском Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины на военного Госпогранслужбы напал гражданин РФ.

"Нападающий оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника нанесенные ему ранения оказались не смертельными", - сообщили в Госпогранслужбы.

Украинец получил 2 ножевых ранения. Вызвали медиков. До их приезда другой военнослужащий ГПСУ предоставил раненому первую медицинскую помощь.

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Напавшего задержали. Он был записан на прием в Генконсульство. На место прибыли следователи.

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на Генконсульство Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Соловей в Telegram. По словам мужчины, нападающий нанес дежурному коменданту 2 ножевых ранения. Позже злоумышленника задержали.