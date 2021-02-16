"От тебя перехватывает дыхание" - полицейские рассылали валентинку с Джорджем Флойдом

Листовку начал распространять капитан Джей Мастик. Фото: Twitter

Один из сотрудников полиции Лос-Анджелеса создал и разослал коллегам валентинку с изображением Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала протесты в США, подписав ее "У меня от тебя перехватывает дыхание".

В полицейском департаменте уже начали расследование, сообщает BuzzFeed.

"Наше расследование должно определить точность обвинений, а также усилить абсолютную нетерпимость к каждому, кто имеет расистские взгляды", - заявил глава полицейского участка Мишель Мур.

Открытку начал распространять капитан Джей Мастик, а остальные офицеры участка поддержали его инициативу.

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25 мая 2020 года в Миннеаполисе задержали темнокожего Джорджа Флойда. В сети попало видео, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице. Гибель афроамериканца вызвала масштабные и длительные протесты в Соединенных Штатах.