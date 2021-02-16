"От тебя перехватывает дыхание" - полицейские рассылали валентинку с Джорджем Флойдом

 
Ексклюзивы
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 117
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2592
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 252
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2034
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 765
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6543
Фото
Все фото
6
9
4
4
6
В перерывах между конкурсами красоты похищала людей: участницы &quot;Мисс Мексика&quot; грозит до 50 лет тюрьмы
В перерывах между конкурсами красоты похищала людей: участницы "Мисс Мексика" грозит до 50 лет тюрьмы
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Видео
Все видео
Создали чай со вкусами "конца света"
Создали чай со вкусами "конца света"
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 468
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2043
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1062
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 12:48

"От тебя перехватывает дыхание" - полицейские рассылали валентинку с Джорджем Флойдом

  Комментировать
&quot;От тебя перехватывает дыхание&quot; - полицейские рассылали валентинку с Джорджем Флойдом
Листовку начал распространять капитан Джей Мастик. Фото: Twitter

Один из сотрудников полиции Лос-Анджелеса создал и разослал коллегам валентинку с изображением Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала протесты в США, подписав ее "У меня от тебя перехватывает дыхание".

В полицейском департаменте уже начали расследование, сообщает BuzzFeed.

"Наше расследование должно определить точность обвинений, а также усилить абсолютную нетерпимость к каждому, кто имеет расистские взгляды", - заявил глава полицейского участка Мишель Мур.

Открытку начал распространять капитан Джей Мастик, а остальные офицеры участка поддержали его инициативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-полицейского, убившего афроамериканца Флойда, выпустили из тюрьмы

25 мая 2020 года в Миннеаполисе задержали темнокожего Джорджа Флойда.

В сети попало видео, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

Гибель афроамериканца вызвала масштабные и длительные протесты в Соединенных Штатах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"От тебя перехватывает дыхание" - полицейские рассылали валентинку с Джорджем Флойдом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем подряд

Решили начать мирное наступление на Верховную Раду

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 32887
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 25354
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 20431
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 10575
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10287
Мир
Перевернулась баржа с 700 пассажирами на борту
Перевернулась баржа с 700 пассажирами на борту Просмотров: 162
В перерывах между конкурсами красоты похищала людей: участницы "Мисс Мексика" грозит до 50 лет тюрьмы
В перерывах между конкурсами красоты похищала людей: участницы "Мисс Мексика" грозит до 50 лет тюрьмы
6
 Просмотров: 1197
Девушка наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо бывшему любовнику
Девушка наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо бывшему любовнику Просмотров: 279
Агент ФСБ Кудрявцев купил квартиру за 7 млн после отравления Навального
Агент ФСБ Кудрявцев купил квартиру за 7 млн после отравления Навального Просмотров: 252
Российского пропагандиста Соловьева забанили в новой соцсети
Российского пропагандиста Соловьева забанили в новой соцсети Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
4
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Зеленский встретился с арабским принцем
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 146
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть