Московская полиция в Telegram нанимает понятыми студентов

Полиция Москвы в закрытых Telegram-чатах за деньги нанимает студентов московских ВУЗОВ на роль понятых. В соответствии с УПК РФ, понятые не могут быть заинтересованными в исходе уголовного дела, их подкуп считается преступлением.

Оперативники платят 1-3 тыс. рублей (400-1200 грн), говорится в расследовании "Коммерсантъ".

Журналист узнал о чат от знакомого и связался с одним из участников, который рассказал, что уже более года "работает" в разных УВД Москвы.

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Полицейские используют в переписке сленг - "съездить на экзамен", то есть приехать на подработку или "получить зачет" - перевод денег за работу. За деньги студентам предлагают не только быть понятыми во время обысков, но и помогать при описаниях во время обысков или фотографировать тома дел.

Подобных чатов в России немало. Журналист Иван Голунов опубликовал скриншоты из беседы на 196 человек, в котором следователи УВД Западного округа Москвы предлагают подработку.

Автор: t.me/GolunovForever

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