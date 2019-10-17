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четверг, 17 октября 2019 18:41

Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ

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Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
Патриарх Кирилл не будет вспоминать Иеронима во время богослужений. Фото: "Цензор.НЕТ"

Патриарх московской церкви Кирилл не будет вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.

"Священный синод Русской православной церкви уполномочивает Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольнических группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о признание им украинского церковного раскола", - сообщает сайт Московского патриархата.

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Синод пришел к выводу, что Иероним признал независимость ПЦУ, основываясь на ложных и ошибочных аргументах.

Российские священники возмутились, что признание автокефалии Православной церкви Украины проходило без голосования.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах, на соборе Священного синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает пресс-служба ЭПЦ.

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17
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