Мощный торнадо разрушал дома и переворачивал автомобили: есть пострадавшие

В Германии зафиксировали мощный торнадо. Фото: Reuters

Германию и Австрию накрыли мощные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Также на города обрушился разрушительный торнадо.

Об этом сообщило издание The Watchers.

В Баварии в туристической Адской Долине внезапное наводнение смыло с моста двух человек - один человек погиб, еще один пропал без вести.

Торнадо повредил более 50 домов в селе Гроссхайде. Смерч срывал со зданий крышу, переворачивал автомобили и ломал деревья. Из-за этого на севере Германии объявили чрезвычайное положение.

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Четыре человека получили травмы. Около 100 человек спасли из автомобилей, которые затопило из-за сильного ливня.

Стихийное бедствие повредило дороги, сорвало люки и затопило подвалы домов.

Провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от разрушительных торнадо. Это был самый большой водоворот смерча за более десятилетие. В общем зафиксировали не менее 10 торнадо. Три из них оказались мощными.