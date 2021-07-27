Мощный град разбил сотни автомобилей

Италию накрыла гроза с градом. Фото: скриншот с видео

На Италию обрушилась мощная гроза с градом, который повредил сотни автомобилей.

Соответствующее видео в YouTube сняли очевидцы стихийного бедствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Непогода обрушилась на Италию внезапно. Ливень с градом продолжался меньше часа, но успел наделать беды.

На трассе между городами Пьяченца и Парма образовалась пробка из десятков автомобилей.

Град побил лобовые стекла сотням машин. Ливень накрыл весь север Италии.

Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун. В некоторых районах Лондона дожди и грозы вызвали наводнение. Больше всего пострадали районы Клэпхем ​​и Кембервелл на юге города, но наводнения также были зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.