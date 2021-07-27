Мощный град разбил сотни автомобилей

На Италию обрушилась мощная гроза с градом, который повредил сотни автомобилей.
Соответствующее видео в YouTube сняли очевидцы стихийного бедствия.
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Непогода обрушилась на Италию внезапно. Ливень с градом продолжался меньше часа, но успел наделать беды.
На трассе между городами Пьяченца и Парма образовалась пробка из десятков автомобилей.
Град побил лобовые стекла сотням машин. Ливень накрыл весь север Италии.
Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун. В некоторых районах Лондона дожди и грозы вызвали наводнение. Больше всего пострадали районы Клэпхем и Кембервелл на юге города, но наводнения также были зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.
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