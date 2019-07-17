Мощное землетрясение разрушило школу и отель

Разрушительное землетрясение на Бали. Фото: ТСН

На индонезийском острове Бали произошло 6-балльное землетрясение.

Пострадало 7 человек, сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

"Согласно последней информации пять человек пострадали (от землетрясения - ред.) в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана", - сказал местный руководитель Управления по борьбе со стихийным бедствием Мэйда Рентин.

44 здания, в том числе отель, школы и магазины, были разрушены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Канаде случились 3 землетрясения

Напомним, в Калифорнии произошло мощное землетрясение за последние 25 лет. Мощность землетрясения может составлять 6,4 баллов. Эпицентром его стала чуть заселенная территория вблизи тридцатитысячного города Риджкрест в южной части штата Калифорния - это примерно 250 км от Лос-Анджелеса, недалеко национальных парков "Секвойя" и "Долина смерти".