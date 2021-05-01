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суббота, 01 мая 2021 10:07

Мощная гроза убила 11 человек

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Мощная гроза убила 11 человек
Сильный ветер во время грозы вызвал обрушение зданий, падение деревьев. Фото: pixabay.com

В результате сильного ветра во время грозы в китайском городе Наньтун погибли 11 человек.

Еще более 100 человек пострадали, пишет Global Times.

Сильный ветер во время грозы вызвал обрушение зданий, падение деревьев. Необычная экстремальная погода охватила дельту Янцзы поздно вечером 30 апреля. Наньтун наиболее пострадал.

К 8 утра в субботу экстремальная погода повлияла на 13688 человек в нескольких городах провинции Цзянсу, вызвав прямые экономические убытки более 16,4 млн юаней. 3050 человек были эвакуированы в результате разрушения их домов или значительных повреждений.

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Из-за сильного ветра рыболовный корабль перевернулся, в результате чего 11 людей упало в воду. Двух моряков спасли, 9 - до сих пор ищут.

Экстремальная погода также коснулась соседних городов, в частности Шаосин и Ханчжоу в восточнокитайской провинции Чжэцзян.

На Ровенщине от удара молнии ожоги различной степени получили 15-летний парень и 31-летний мужчина. Инцидент произошел у села Сновидовичи Рокитновского района 22 апреля.

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