Молния попала в 15-летнего парня и мужчину, которые ехали на подводе

На Ровенщине от удара молнии ожоги получили 15-летний парень и 31-летний мужчина. Фото: depositphotos.com

На Ровенщине от удара молнии ожоги различной степени получили 15-летний парень и 31-летний мужчина.

Инцидент произошел у села Сновидовичи Рокитновского района 22 апреля, сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах молния убила туриста

"Пострадавших привез в фельдшерский пункт односельчанин. Рассказал, что они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух. У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого - правой части. Больше пострадал парень. Он получил ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела. Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и доставили пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу", - сказано в сообщении.

В 23 ч. парня доставили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Возле села Раденское на Херсонщине девушка погибла от удара молнии. Смерть была мгновенной, реанимировать ее не удалось. Другие участники полевых работ не пострадали.