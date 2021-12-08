Морозы в Швеции побили рекорд самой низкой температуры

Ближе к вечеру понедельника температура упала до -43,8°C. Фото: pixabay.com

В шведском поселке Наймакка температура 6 декабря снизилась до -43,8°C, что в этом году стало рекордным показателем.

В понедельник во всей Швеции температура упала ниже нуля, но нигде не было так холодно, как в отдаленном поселке, сообщает The Local.

"В прогнозах погоды Наймакку часто упоминают как одно из самых холодных мест в Швеции зимой. Этот населенный пункт расположен на границе с Финляндией, на крайнем севере страны. Добраться туда можно только через территорию Финляндии. Согласно адресному сайту, в поселке сейчас проживают всего два человека", - говорится в сообщении.

Ближе к вечеру понедельника температура упала до -43,8°C, сообщили метеорологи шведского национального агентства SMHI.

2 февраля 1966 года одна из метеостанций SMHI зафиксировала температуру -52,6°C в поселке Вуоггатьолме в Лапландских горах.

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Шведская железная дорога решила на несколько дней приостановить движение поездов на крайнем севере страны из-за того, что в случае неожиданной неисправности жизнь пассажиров может оказаться в опасности. Предварительно поезда там не будут ходить до 9 декабря. Еще один пассажирский перевозчик также остановил рейсы вокруг Кируны, однако их продублируют автобусами. Сильные морозы не являются аномалией шведской Лапландии, где температуры не раз опускались ниже -50°C.