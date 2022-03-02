Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 1962
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2322
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7024
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1287
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13176
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13150
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17676
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105583
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7524
Фото
Все фото
4
10
5
1
1
&quot;Твой отец - убийца, как Гитлер&quot; - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян
Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян
&quot;Будьте вы прокляты. Твари!!!&quot; - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
Видео
Все видео
Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ
Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ
Зеленский встретился с иностранными журналистами
Зеленский встретился с иностранными журналистами
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 5949
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16659
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10377
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6417
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1026
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 459
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
среда, 02 марта 2022 09:24

Спецтема: Напад Росії на Україну

Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ

  Комментировать
Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ
Россия пытается скрыть реальное количество жертв. Фото: "Ищи своих"

В белорусском Мозыре морги забиты телами оккупантов.

Об этом сказала белорусская оппозиционерка Анна Красулина при включении на телеканале "Украина 24".

Большинство трупов принадлежат кадыровцам из Чечни, говорит она.

Моргам при этом дали указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали реальные потери России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Седьмой день войны: что происходит в украинских городах

Город Мозырь расположен в Гомельской области, у границы с Украиной.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 68449
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 51845
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 38524
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 38483
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 35701
Мир
В Канаде поддержали отмену виз для украинских беженцев
В Канаде поддержали отмену виз для украинских беженцев Просмотров: 1404
Австрия предоставит помощь Украине
Австрия предоставит помощь Украине Просмотров: 495
Boeing прекратил сотрудничество с российскими авиакомпаниями
Boeing прекратил сотрудничество с российскими авиакомпаниями Просмотров: 324
США закрыли воздушное пространство для России
США закрыли воздушное пространство для России Просмотров: 1404
Путин разгневан. Санкции ударили Россию сильнее, чем он ожидал – СМИ
Путин разгневан. Санкции ударили Россию сильнее, чем он ожидал – СМИ Просмотров: 2772
Больше всего комментируют
4
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
2
В Белой церкви ударом ракеты разрушено общежитие: есть погибшие и раненые
Голосов: 3915
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть