Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ

Россия пытается скрыть реальное количество жертв. Фото: "Ищи своих"

В белорусском Мозыре морги забиты телами оккупантов.

Об этом сказала белорусская оппозиционерка Анна Красулина при включении на телеканале "Украина 24".

Большинство трупов принадлежат кадыровцам из Чечни, говорит она.

Моргам при этом дали указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали реальные потери России.

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Город Мозырь расположен в Гомельской области, у границы с Украиной.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.