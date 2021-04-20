Моргенштерн признался, что боится ехать в Украину

Рэпер боится ответственности за свои заявления. Фото: "Бизнес-вектор"

Российский рэпер Моргенштерн отменил концерты в Украине.

Пояснил, что боится ответственности за противоречивые заявления относительно дня траура в Одессе из-за пожара в колледже 2019 года, передают "Буквы".

Тогда его концерт состоялся в Одессе 8 декабря 2019 года. В этот день в Украине объявили общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Тогда концерт не отменили. Рэпер позже назвал день траура показухой.

В этот раз Моргенштерн заявил, что его концерты переносят и отменяют.

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"Мне действительно страшно банально. Не буду врать - мне страшно ехать туда", - сказал он.

Российского рэпера Моргенштерна, настоящее имя Алишер Валеев, проверила СБУ относительно оснований о недопущении в Украине. Причин в отказе ему не было. Проверку провели весной в этом году. Согласно украинскому законодательству она может повториться, как и к любому гражданину страны-агрессора, сообщила пресс служба СБУ.