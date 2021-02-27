Молча и с дистанции: в РФ чтат память убитого Немцова

Заказчики убийства Немцова до сих пор не найдены. Фото: Getty Images

В России проходят мемориальные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 году. Во многих регионах РФ власти отказали участникам в проведении крупных собраний, ссылаясь на противоэпидемические мероприятия, пишет "Радіо Свобода"

В Москве на возложение цветов на Большом Москворецком мосту прибыли послы США Джон Салливан, Великобритании Дебора Броннерт и Латвии Марис Риекстиньш, временный поверенный Польши Яцек Щлядевский, другие дипломаты из Евросоюза.

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Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власть позволит в течение 4 часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции.

Акции памяти убитого политика состоялись также в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.

Акции запланированы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение любых мероприятий в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.

Организаторы и заказчики убийства Немцова до сих пор не найдены. Семья и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и сокрытия виновных может быть причастно окружение президента РФ Владимира Путина.

2 февраля в Москве российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 2,5 годам тюрьмы. В прошлом году в августе Навального отравили в РФ препаратом "Новичок".