Модный тренд - туристы меняют селф-палки на дроны

Британские отдыхающие стали чаще использовать дроны для съемок селфи.

Новые гаджеты небольшие. Стоят от $ 50 за базовую версию до $ 800 за летательный аппарат, способный разгоняться до 50 км/ч и передавать видео на расстоянии, пишет Daily Mail.

Автор: Daily Mail Туристы все чаще делают селфи с помощью дронов

Почти 80% владельцев используют дроны для съемок любительских фото и видео. Точное количество дронов в Великобритании неизвестно. За последние 2 года их количество значительно увеличилось, говорят исследователи из Drones Direct.

Автор: Daily Mail Туристы все чаще делают селфи с помощью дронов

Вместе с количеством владельцев дронов растет и число их хейтеров.

"Город кишит дронами. Пара женилась на пляже, и рядом летал дрон. Он был настолько громким, что отец невесты вынужден был крикнуть пилоту, чтоб его убрал", - рассказала Изабель Арчибальд из английского города Маргейт.

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"Фотографии, которые можно сделать из дронов, действительно хорошие, но я не думаю, что оно того стоит, - говорит фотограф Томми Кларк. - Несколько недель назад мы с мамой отдыхали на пляже и дрон испортил наш день. Он все время агрессивно парил рядом."

Автор: Daily Mail Туристы все чаще делают селфи с помощью дронов

По прогнозам экспертов, до 2020 года производство и продажа беспилотников станет отраслью с оборотом в $ 100 тыс млн.

Автор: Daily Mail Туристы все чаще делают селфи с помощью дронов

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