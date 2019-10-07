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Много пива и ягнят: на Октоберфесте установили новые рекорды

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Много пива и ягнят: на Октоберфесте установили новые рекорды
За время праздника было выпито 7,3 млн литровых кружек пива. Фото: Viator

На Октоберфест в немецком Мюнхене, установлен единый рекорд-Наибольшее количество пьяных посетителей на электросамокатах. Пивной праздник завершился 6 октября.

За две недели полиция остановила 774 участники дорожного движения, которые возвращались с праздника в состоянии алкогольного опьянения, из которых 414 передвигались на электросамокатах. Всего на фесте было выпито 7,3 млн литровых кружек пива. Посетители Октоберфест-2019 съели 124 волы – столько же и годом раньше – и 29 ягнят, что на два больше, чем в 2018 году, сообщает Deutsche Welle.

За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей. Большинство составляли немцы. Среди посетителей были также граждане США, Великобритании, Франции, Австрии и Нидерландов. В целом в Мюнхен приехали представители 45 стран.

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Во время праздника было зафиксировано 914 правонарушений, что немного меньше, чем годом ранее. При этом заметно сократились карманные кражи – со 174 до 133. В 263 случаях полиция зафиксировала нанесение телесных повреждений, а количество преступлений на сексуальной почве составила 45. За две недели гости праздника потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 130 сумок и рюкзаков, 115 зонтиков, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора дали.

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Дата
07
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