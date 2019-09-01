Митингующие заблокировали аэропорт - десятки рейсов отменены

В Гонконге продолжаются протесты. Фото: Reuters

Митингующие заблокировали дорогу к к аэропорту Гонконга.

Тысячи протестующих пытаются привлечь внимание к своим требованиям, сообщает "Радио Свобода".

Жители Гонконга требуют больше демократии для своего города, формально подчиненного КНР.

Из-за блокирования аэропорт отменил более десятка рейсов.

Блокировку устроили через несколько часов после жестких столкновений протестующих с полицейскими в центре Гонконга. Полиция применяла слезоточивый газ и водяные пушки для разгона толпы. Митингующие бросали коктейли Молотова.

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В прошлый раз активисты блокировали аэропорт в середине августа.

29 августа вечером во всех районах Гонконга протестующие устроили просмотр документального фильма от Нетфликса "Зима в огне". Лента рассказывает и показывает, как проходила революция в Украине.