Митинг против карантина: пострадали 45 полицейских

В Берлине продолжаются антикарантинни митинги. Фото: REUTERS

В Берлине во время митингов против коронавирусных ограничений пострадали 45 полицейских.

В то же время, правоохранители задержали 133 человека, сообщили в полиции немецкой столицы.

Начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений.

Также начато уголовное производство за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, судебные процессы за нарушение покоя. Кроме того, полиция Берлина проводит предварительное расследование по использованию знаков неконституционных организаций.

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В Украине в течение 1 августа, коронавирус подтвердили у 1 112 человек. Также известно, что 235 пациентов выздоровели, а 16 - умерли от осложнений. Более тысячи новых случаев в Украине фиксируют уже пятые сутки.