Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами

В Брюсселе протесты антивакцинаторов снова разогнали водометами. Фото: скриншот с видео

В бельгийском Брюсселе в воскресенье, 5 декабря, люди в очередной раз вышли на улицы в знак протеста из-за карантинных ограничений.

Они требовали "демократического, а не диктаторского" подхода к разрешению пандемического кризиса, сообщает The Brussels Times.

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Все предыдущие митинги завершились насилием и беспорядками. Воскресная акция не стала исключением. Так, некоторые участники проявляли агрессию к правоохранителям и бросали в них мусор и петарды.

В ответ они применили водометы и слезоточивый газ. Все это началось уже тогда, когда большинство демонстрантов разошлись – осталась какая-то сотня.

Более 35 тыс. человек вышли 21 ноября на улицы Брюсселя в знак протеста против введенных правительством Covid-ограничений. Между протестующими и полицией произошло несколько столкновений. Во время акции протеста и после ее формального окончания участники бросали дымовые шашки и фейерверки. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.