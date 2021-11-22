Covid-протестующих разогнали водометами и слезоточивым газом

Более 35 тыс. человек вышли в воскресенье на улицы Брюсселя, протестуя против Covid-ограничений, введенных правительством.

Между протестующими и полицией 21 ноября произошло несколько столкновений, пишет Reuters. Во время акции протеста и после ее формального завершения участники бросали дымовые шашки и фейерверки. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

"Мы осуждаем ограничение свободы. Эти меры не являются структурным решением для здравоохранения", - отмечают организаторы протестов.

Фото: Reuters

Маршрут протестующих согласовали с властями бельгийской столицы. В то же время не все участники акции разошлись после ее завершения. Полиция предупредила, что начнет проводить аресты.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз осудил нарушителей спокойствия.

"Я дал поручение провести аресты и проанализировать видео. Спасибо полиции и различным государственным службам за их профессионализм", - отметил он.

В конце концов полиции удалось стабилизировать ситуацию на улицах.

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В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.