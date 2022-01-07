Миссию ОДКБ в Казахстане возглавляет российский генерал, организовывавший захват Крыма

Сердюков организовал и возглавил захват Крыма в 2014 году. Фото: structure.mil.ru

Миссию стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возглавил российский генерал Андрей Сердюков. В 2014 году он возглавлял операцию по захвату Крыма.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Управлять действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", – сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Сердюков участвовал в захвате Крыма в 2014 году, на тот момент он являлся начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Российские СМИ отмечают, что именно Сердюков организовал и возглавил "специальную операцию" в Крыму весной 2014 года.

Министерство обороны РФ сообщает, что в Алмате приземлились 9 российских самолетов с десантниками и военной техникой.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут уничтожать всех, кто откажется сложить оружие.