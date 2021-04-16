Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса - ВОЗ

В ВОЗ обеспокоены стремительным распространением коронавируса. Фото: ldufk

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии. За последние два месяца количество больных на Covid-19 росло каждую неделю.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет УНН.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас до самого высокого уровня инфицирования за все время пандемии", - прокомментировал он.

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По словам главы ВОЗ, с наибольшим распространением коронавируса сталкиваются те страны, "которые раньше избежали резкого увеличения больных Covid-19".

Рост заболеваемости ковидом продолжается седьмую неделю подряд, а рост смертности - четвертую неделю подряд. На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4,5 млн новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем за предыдущие семь дней. Смертность выросла на 7%.

В мире семь недель подряд растет число заражений коронавируса. Количество летальных случаев увеличивалось в течение четырех недель.