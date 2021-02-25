Мир потратил на оборону в 2020-м рекордные $1,83 трлн

Витрати на оборону в Азії в 2020-му зросли на 4%, порівняно з 2019-м / Getty Images

Мировые расходы на вооружение в 2020-м достигли рекордных уровней, несмотря на коронакризис.

Исследование аналитического центра Международного института стратегических исследований IISS указывает, что сумма, потраченная на оборону в мире, выросла до $1,83 трлн, что почти на 4% больше, чем в 2019-м. Об этом пишет Independent.

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В 2010 году на страны Азии приходилось 17,8% расходов на вооружение. К 2020-му этот показатель вырос до 25%. Главной движущей силой в Азии, которая вооружается, стал Китай, чей военный бюджет в прошлом году составил $12 млрд. Он больше, чем совокупный рост оборонного бюджета всех стран континента. Это произошло, несмотря на замедление роста ВВП Китая с 5,9% в 2019 году до 5,2% в 2020-м.

Крупнейшим в мире остается военный бюджет США - $721,5 млрд.

В отчете говорится, что общие расходы ЕС на оборону в 2020 году выросли на 2%. Это скромнее, чем рост на 4,1% в 2019-м.