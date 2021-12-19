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Министры Германии и Литвы негативно отреагировали на "гарантии безопасности" России

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Министры Германии и Литвы негативно отреагировали на &quot;гарантии безопасности&quot; России
Министры считают, что нельзя разрешать РФ делить Европу на "сферы влияния". Фото: LRT, A. Pliadžio

Министры обороны Германии и Литвы сказали, что Россия не может указывать НАТО на то, как им строить свою политику. Также они подчеркнули, что нельзя разрешать РФ делить Европу на "сферы влияния".

Об этом сообщает LRT.

"Мы должны четко дать понять, что Россия не имеет права рассказывать партнерам НАТО, как им вести себя. Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению", — заявила министерша обороны Германии Кристине Лабрехт во время визита в Литву.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также подчеркнул, что России нельзя разрешать проводить новые "красные линии".

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"Нельзя делить Европу на сферы влияния, и нельзя препятствовать странам выбирать свою ориентацию на безопасность", — подчеркнул он.

Министр заявил, что Россия пытается внести раскол в НАТО, ослабить защиту Альянса на восточном фланге и положить конец присутствию США в Европе.

"Такие требования - неприемлемы, если мы заботимся о безопасности своих государств", — сказал Арвидас Анушаускас.

В России обнародовали требования к НАТО по "гарантиям безопасности".

Соединенные Штаты Америки знают о предложениях России в Европе. В настоящее время Вашингтон ведет обсуждение с европейскими союзниками и партнерами. Среди требований также пункт не принимать Украину в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что НАТО рассматривает возможность диалога с Россией по этому вопросу. Но диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.

В Украине уже отреагировали на так называемые "гарантии безопасности" России.

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Дата
19
декабря

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