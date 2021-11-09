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вторник, 09 ноября 2021 23:46

Министры Франции и России обсудят войну на Донбассе

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Министры Франции и России обсудят войну на Донбассе
Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан будут говорить об Украине. Фото: РБК-Украина

В Париже, 12 ноября, состоится министерская встреча представителей Франции и России, где планируется обсудить украинский вопрос.

Переговоры состоятся в рамках Международной конференции по Ливии, участие в которой примут европейские министры обороны и иностранных дел, сообщили в МИД Франции.

"Помимо вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности, ситуация в Украине", - рассказали в МИД.

Франция на этой встрече выразит свою озабоченность действиями России.

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Также планируется обсуждение возобновления переговоров с Ираном и обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе.

11 октября Путин, Макрон и Меркель договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу "Нормандского формата".

Франция настаивает на проведении нормандской встречи по конфликту на Донбассе на уровне министров. От встречи отказывается Россия.

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