Министром финансов США впервые стала женщина

Йеллен возглавила Минфин США. Фото: bits.media

Сенат США утвердил Джанет Йеллен на пост министра финансов. Ее кандидатуру предложил президент США Джо Байден. Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США.

По словам 74-летней чиновницы, ее приоритетом будет борьба с последствиями Covid-19, пишет The Guardian.

"Однако затем будет более долгосрочный проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику так, чтобы она давала достаток большему числу людей и обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике", - полагает она.

"Мы должны сделать так, чтобы люди в Америке не голодали, чтобы они могли положить еду на стол, чтобы они не потеряли свои дома и не оказались на улице из-за выселения", - сказала Йеллен.

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Джанет Йеллен - американская экономистка и государственная деятельница. Исследовательница в Брукинґском институте и профессор Университета Калифорнии в Беркли. Йеллен занимала должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) США с 2014 до 2018 (первая женщина на этом посту) и замглавы ФРС в 2010-2014. Йеллен стала первой в истории женщиной-главой министерства финансов США. А также первым человеком, который занимала все три важнейшие "экономические" посты в американском правительстве (председатель Совета экономических советников, председатель ФРС, министр финансов).