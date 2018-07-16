Министр попал в секс-скандал

Эндрю Грифитс пытался склонить женщин к сексу. Фото: minval.az

Британский министр по делам малого бизнеса Эндрю Грифитс подал в отставку из-за интимной переписки.

Журналисты получили в свое распоряжение 2 тыс. сообщений, сообщает "Сегодня".

Министр предлагал двум женщинам-барменам арендовать квартиру и заняться сексом. Он послал им 700 фунтов и в ответ требовал откровенные фото или видео.

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У 47-летнего Грифитса в апреле родилась дочь. После огласки переписки чиновник извинился и подал в отставку.

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн заявил, что не виновен в домогательствах к женщинам и изнасилованиях. Мужчина отказался признать свою вину во время заседания Верховного суда в районе Нью-Йорка Манхэттене.