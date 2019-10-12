Минфин США готовит жесткие санкции против Турции

Министерство финансов США сможет вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии. Фото - Корреспондент

Министерство финансов США сможет вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.

Соответствующий указ подпишет президент США Дональд Трамп, говорится в заявлении ведомства.

"Приказ делегирует полномочия министру финансов по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против отдельного лица и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые приведут к ухудшению мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - сказано в заявлении.

Также указ Трампа должен наделить полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

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"По распоряжению президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции в случае необходимости", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Он добавил, что уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Проект приказа разработан с целью "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

В США призывают Турцию прекратить военную операцию "Источник мира" в Сирии. Считают, что именно прекращение операции позволит найти способ деэскалации ситуации в регионе. В противном случае все может стать непоправимым.