Миллионеры не могут "выкурить" бездомного, поселившегося напротив

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Миллионеры-домовладельцы в Новой Зеландии пытаются и не могут выселить бездомного, живущего в пещере. По их словам, он "портит им вид" из домов на берегу моря.

64-летний Авхи из племени маори начал жить в пещере через дорогу от богатых домовладельцев в новозеландском пляжном городке Маунт-Маунгани в прошлом году. Об этом пишет The Sun.

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"Дом" Авхи виден с больших террас огромных домов в двух шагах от одного из самых известных пляжей в стране. Внутри графитовой пещеры есть кровать, полки и даже коврик на полу. Игрушечные машинки и плюшевые мишки, оставленные детьми на пляже, украшают вход в пещеру.

Авхи сказал, что после того, как его выгнали из соседнего парка в начале пандемии, он хотел "где-нибудь согреться". С тех пор как поселился в пещере, богатые соседи-домовладельцы борются за его выселение. Даже заручились поддержкой местного депутата.

Миллионеры жалуются, что приятели Авхи пьют и шумят до утра в пещере. Что они проникают на близлежащие строительные площадки и устраивают там пожары.

"Если бы у меня была ипотека на пару миллионов долларов, я бы чувствовал то же самое, захотел бы выселить такого соседа. Признаю, это сложно, и мы не хотим быть бесчувственными. Это печальная история. И также точная метафора для города - у нас чуть ли не самая дорогая недвижимость в Новой Зеландии, но также есть бездомность и социальные проблемы", - говорит депутат.

Исполнительный директор местного городского совета говорит, что жалобы передали в полицию. Авхи посетили полицейские и сотрудники городского совета. Но они не могут его выселить, поскольку там нет жилья.

"Я не собираюсь жить здесь вечно, но хотел бы остаться как можно дольше, пока не найду что-то лучше", - говорит Авхи.

Благотворительная организация для бездомных "Под звездами" заботится о нем - приносит еду.

Авхи раньше работал в лесном хозяйстве и строил дома. Его семья была из этого города. Ходил здесь в школу, уехал, женился, имел пятерых детей. Мать умерла и тогда он вернулся домой. С семьей и детьми поссорился, поэтому поселился в родном городе. Говорит, ему нравится быть бездомным. Авхи катается на старом велосипеде и приютил щенка. Живет в пещере уже более 18 месяцев.

Фотограф из Львова Юрий Дячишин обвинил французский бренд Vetements в плагиате. В коллекции одежды весна-лето на 2022 год показали образы, которые похожи на снимки львовского бездомного Славика. Тот стал известным благодаря серии Slavik's fashion, которую снял Дячишин еще в 2011-2013 годах.