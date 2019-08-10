Садовый хочет помыть всех бомжей Львова

Садовый заботится о гигиене бездомных Львова. Фото из открытых источников.

Мер Львова Андрей Садовый на заседании исполкома горсовета 9 августа поручил подчиненным заняться гигиеной бездомных в городе.

"Есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которые не имеют, где жить. А их внешний вид на самом деле немного отпугивает и смущает львовян. Продумайте модель, чтобы хоть раз в неделю эти люди могли бы посещать баню . В нас гостиницы имеют SPA. Может, "Гранд отель" присоединится", - заявил городской голова.

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С таким поручением мэр города обратился к начальнику управления социальной защиты Львовского горсовета Игоря Кобрина и заместителя с гумаитарних вопросам Галины Сличной.

В реанимации Яворивского районного больнице скончался 57-летний житель Львовской области. Он накануне облил себя бензином и поджег. Сделал это после ссоры с женой, сообщили в отделе коммуникации областной больницы.