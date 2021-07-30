Луки львовского бездомного вдохновили французский бренд на модную коллекцию

Фотограф родом из Львова Юрий Дячишин обвинил французский бренд Vetements в плагиате. В коллекции одежды весна-лето на 2022 год показали образы, которые похожи на снимки львовского бездомного Славика.

Бездомный стал известным благодаря серии Slavik's fashion, которую снял Дячишин еще в 2011-2013 годах. Об этом фотограф сообщил в Facebook.

"Slavik's Fashion вдохновил многих модельеров, но не все в этом признаются. Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements. И если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой VTMNTS 2022, нет. Что интересно - на этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-paste", - написал он.

Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Еще в 2016-м создатель бренда Демна Гвасалия признался Vogue Paris, что во время работы над мужской коллекцией вдохновлялся и фотографиями с образами бездомного. Об этом сообщает издание Bird in Flight

"В 2014-м мне написали из нью-йоркской студии Visionaire, что Демна рассказал о Славе, и тот должен ехать в Париж на показ коллекции, и они хотят снять об этом фильм. Позже еще дважды другие обращались с предложением снимать кино. Было даже письмо из США о том, что рассматривают идею съемки сериала. Но когда узнали, что Славик исчез, звонки прекратились", - рассказал Дячишин.

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Фотограф также добавил, что представители бренда предлагали привезти Славика в Париж. Они удивились, когда узнали, что он - не модель, а настоящий бездомный.

Уличная мода - это то fashion-направление, которое пришлось по вкусу не только модным street-style блоггерам и хипстерам, но так же и бездомным. Французский фотограф Жеральдин Фрейесен признаёт: порой самые потрясающие и немыслимые модные тенденции исходят от тех, у кого меньше всего финансовых возможностей для того, чтобы модно одеваться. Ее "модели" гордятся креативным внешним видом.