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воскресенье, 20 февраля 2022 01:35

Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз обратился к миру из-за угрозы войны с Россией

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Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз обратился к миру из-за угрозы войны с Россией
Это уже вторая статья миллиардера по ситуации вокруг Украины. Фото: Reuters

Предприниматель и основатель корпорации Virgin Group, один из богатейших жителей Великобритании Ричард Бренсон заявил, что вторжение России в Украину будет иметь последствия для всего мира.

Об этом он сообщил во второй своей статье "Защита верховенства права", которую написал из-за ситуации вокруг Украины и опубликовал на своем сайте.

Бренсон рассказал о разговоре с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир.

В разговоре подняли вопросы Будапештского меморандума 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала.

По мнению миллиардера, аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума, а российское вторжение в ближайшие дни разорвет меморандум и будет иметь последствия для всего мира.

"Вторжение России в Украину еще больше уничтожило бы дело разоружения, в основе которого есть международные соглашения. Без обязательных соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал посылает агрессия России другим ядерным государствам, которые готовы подписать международные договоры о разоружении?" , – говорит он в своей статье.

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По его словам, продолжение агрессии России против Украины демотивирует те страны, которые раньше хотели сокращать запасы оружия.

"Поскольку это говорит о том, что любое соглашение можно в одностороннем и произвольном порядке расторгнуть", – объясняет бизнесмен.

Кроме этого, Бренсон отмечает, что ядерное оружие в Украине предотвратило бы аннексию Крыма.
"Некоторые утверждают, что если бы Украина сохранила свое ядерное оружие, Крым вполне мог остаться частью Украины и не было бы наращивания российских войск", - отмечает Бренсон.

Также он отмечает, что игнорирование международных договоров представляет угрозу верховенству права во всем мире.

"Это реальная угроза для верховенства права, которой человечество не видело со времен, приведших ко Второй мировой войне. Эта ситуация не просто плохая новость для Украины именно в этот момент острого кризиса. Это плохая новость для каждой нации, нынешней и будущей, которая стремится защитить свой суверенитет", - говорится в статье.

Брэнсон во второй раз призвал мир поддержать Украину.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны покидать страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той же страны, которая убедила ее сделать это", - подытожил он.

В первой статье Бренсон рассказал, что его беспокоит ситуация вокруг российского кризиса на российско-украинской границе. По его словам, бизнес-лидеры мира с большой тревогой наблюдают за скоплением российских войск и техники на границе с Украиной. Это самый большой за последние годы риск полномасштабной войны в Европе. А любая война между Россией и Украиной будет иметь ужасные последствия. Он призвал лидеров мирового бизнеса собраться и отстоять суверенитет Украины. Бренсон отметил, что деловое сообщество мира поддержит весь спектр санкций против любой страны, пытающейся нарушить суверенитет другой.

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