Миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос собирается уйти из поста генерального директора

Безос собирается уйти из Amazon. Фото: Reuters

Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что 5 июля официально покинет пост генерального директора компании.

Безос передаст дела Энди Ясси, который в данный момент занимается веб-сервисами компании, сообщает CNN.

После ухода Безос останется исполнительным директором компании. Миллиардер по-прежнему намерен участвовать в важных проектах Amazon. Также он хочет уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.

Объявляя сотрудникам о своем уходе, миллиардер назвал дату "сентиментальной". Именно 5 июля 1994 года был основан Amazon.

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Компания Джеффа Безоса Blue Origin выпустит экипаж на борт ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля. Вероятно, в состав астронавтов будет входить персонал компании. Однако одно место выставляется на онлайн-аукцион.