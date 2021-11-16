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вторник, 16 ноября 2021 11:14

Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
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Група мігрантів намагалась прорватись на територію Польщі
Фото: Полиция Польши
Они забросали польских силовиков камнями. Одному пробили шлем
Это произошло в районе населённого пункта Старжины
Польские полицейские, пограничники и военные отразили атаку мигрантов

Группа мигрантов пыталась прорваться на территорию Польши.

Они забросали польских силовиков камнями. Одному пробили шлем, сообщает полиция Польши.

Несколько сотен мигрантов попытались прорваться 15 ноября около 16:00. Это произошло в районе населённого пункта Старжины.

У нелегалов были щитки из досок. Они пытались преодолеть колючую проволоку.

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Польские полицейские, пограничники и военные отразили атаку мигрантов

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отразили.

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж.

В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.

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Дата
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