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пятница, 19 ноября 2021 19:29

Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей

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Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Лагерь остался пустым. Фото: Robert Bońkowski

Мигранты покинули лагерь возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

Об этом сообщила полиция Подляшского воеводства в Twitter.

"Покинуты лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении.

На видео белорусские службы убирают место лагеря у пограничного перехода.

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Польские пограничники подтвердили выход мигрантов из лагеря.

Пограничная служба Беларуси заявила, что в минувшие выходные 13-14 ноября беженцы продолжали прибывать в страну. По состоянию на 15 ноября их количество в лагере между Польшей и РБ возросло до 2 тыс.

18 ноября часть нелегальных мигрантов планируют вернуть из Белоруссии в Ирак. Количество добровольно решивших покинуть Беларусь достигло 325.

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19
ноября

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