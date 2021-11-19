Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей

Лагерь остался пустым. Фото: Robert Bońkowski

Мигранты покинули лагерь возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

Об этом сообщила полиция Подляшского воеводства в Twitter.

"Покинуты лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении.

На видео белорусские службы убирают место лагеря у пограничного перехода.

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Польские пограничники подтвердили выход мигрантов из лагеря.

Пограничная служба Беларуси заявила, что в минувшие выходные 13-14 ноября беженцы продолжали прибывать в страну. По состоянию на 15 ноября их количество в лагере между Польшей и РБ возросло до 2 тыс. 18 ноября часть нелегальных мигрантов планируют вернуть из Белоруссии в Ирак. Количество добровольно решивших покинуть Беларусь достигло 325.