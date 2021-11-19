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пятница, 19 ноября 2021 14:27

МИД вызвал болгарского посла после заявления президента о Крыме

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МИД вызвал болгарского посла после заявления президента о Крыме
Украина ожидает опровержения Радевым его заявления. Фото: Reuters

МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после заявления президента страны Румена Радева о Крыме.

Посол услышал позицию Украины о недопустимости признания Крыма российским, передает МИД.

"Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах", - говорится в сообщении

Украина ожидает опровержения Радевым его вчерашнего заявления.

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Коджабашев заверил в поддержке Болгарией территориальной целостности Украины. Указал на участие Болгарии в работе "Крымской платформы".

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбрания на второй срок, считает Крым российским и говорит о неэффективности антироссийских санкций ЕС. Об этом он заявил на дебатах в четверг, 17 ноября.

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19
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