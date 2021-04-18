МИД РФ решило выслать из Москвы 20 дипломатов Чехии

В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Фото: mid.ru

Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов. Такое решение было принято в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Чехии.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ. По информации ведомства, в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в заявлении.

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Чешской стороне также предъявлено требование "привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии", заявили в МИД РФ.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.