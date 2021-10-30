МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине

Чиновники заявили о якобы дискриминации поляков. Фото: Pexels

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в Украине якобы существует дискриминация поляков.

Сказал об этом на парламентской комиссии по связям с поляками за границей, передает dziennik.pl.

Шинковский вель Сенк заявил, что положение поляков в Украине меняется в худшую сторону.

Сказал, что из-за социально-экономической ситуации люди уезжают из Украины.

"Польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", - подчеркнул он.

Второй причиной назвал пандемию коронавируса. Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности, и это затрагивает все группы населения.

Субъективными факторами чиновник назвал закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией и остановку эксгумации польских жертв. Сказал, что в Украине нет регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - сказал Шинковский вель Сенк.

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Уполномоченный правительства по вопросам польской диаспоры и поляков за границей Ян Дзедзичак заявил, что первым убитым во время Майдана человеком было лицо польского происхождения. Но не уточнил, кого имеет ввиду.

В польском Вроцлаве скончался украинец 25-летний Дмитрий Никифоренко. Накануне его задержали на избивших местных полицейских. Мужчина погиб 30 июля в вытрезвителе Вроцлава, но рассказали об этом только сейчас.