МИД Германии осудило решение РФ о запрете на въезд ерополитикам

Мероприятия, которые российская сторона принимает относительно европейских политиков, безосновательны. Фото: Pixabay

Меры, принимаемые российской стороной в отношении европейских политиков, безосновательны.

Так Министерство иностранных дел ФРГ прокомментировало объявление Москвой санкций сегодня против ряда европейских политиков, передает Укринформ.

"Правительство Германии очень четко отклоняет запрет на въезд в Россию восьми должностным лицам Европейского Союза и отдельных государств-членов ЕС, среди которых главный прокурор Берлина. Меры, принятые Российской Федерацией, в отличие от тех, которые были приняты Евросоюзом в марте против виновных в серьезных нарушениях прав человека - необоснованные по своей сути. Они к тому же способствуют ненужному напряжению отношений с Россией", - заявили в МИД ФРГ.

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Министерство иностранных дел РФ запретило въезд вице-президентке Европейской комиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли. Евросоюз в России обвинили в продолжении односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.