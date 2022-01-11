МИД дал советы украинцам, застрявшим в Казахстане

Украинцы, которые не смогли вылететь из-за отмененных рейсов из Алматы, смогут бесплатно перебронировать билеты на новые из Нур-Султан. Фото: pixabay.com

Украинские дипломаты договорились с казахской авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые из столицы Нур-Султана.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".

"Рекомендуем украинцам, которые предпочитают воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и дат рейсы из Нур-Султана", - сказал он.

Отметил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью было восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний.

По словам Николенко, на 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться украинцы.

"Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев", - отметил чиновник.

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Николенко также сообщил, что международный аэропорт Астаны готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта сообщат дополнительно.

"Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами. И будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны", - добавил Николенко.

За помощью для возвращения в Украину в посольство обратились около 150 граждан. Однако есть те, кто впоследствии решил остаться в Казахстане.

"В связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях планов и решает оставаться в Казахстане", - сказал Николенко.

5 января украинские граждане не смогли вылететь рейсом Алматы - Киев из-за прекращения работы аэропорта в Алматы. Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из Нур-Султана прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами и иностранцами. Пассажиры рассказали журналистам о ситуации в стране. 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На всю страну распространили режим чрезвычайной ситуации.