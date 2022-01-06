В аэропорту Алматы застряли украинцы

Украинцы не смогли вылететь в Киев. Фото: Abilet.KZ

5 января украинские граждане не смогли вылететь рейсом Алматы – Киев из-за прекращения работы аэропорта.

Ситуацией занимается Министерство иностранных дел Украины, сообщил спикер Олег Николенко, передает УНН.

"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы – Киев из-за прекращения работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность совершения указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - сообщил он.

Аэропорт столицы Нур-Султан работает в штатном режиме. Сегодня планируют рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанской власти неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказания им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", - отметил спикер.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

На фоне протестов в Казахстане международные авиакомпании начали отменять рейсы в наиболее охваченный бунтом город Алматы. 5 января рейсы в Алматы отменили ближневосточные авиаперевозчики: flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways.