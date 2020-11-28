Метеорит ударил женщину

Раненая метеоритом Элизабет Ходжес / National Geograph

30 ноября 1954-го впервые в современной истории произошел зафиксированный случай, когда метеорит попал в человека.

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В американском городе Силакога метеорит врезался через крышу дома в жилую комнату, отскочил от радио и попал женщине в бедро. Пострадавшая Элизабет Ходжес во время удара спала на диване. Космический камень сульфид был весом 3,86 кг и длиной 17,8 см. Ходжес не пострадала, но получила синяк на ноге.

Древние китайские записи рассказывают о людях, которые были ранены или убиты метеоритами. Однако метеорит в Силакога стал первой современной записью такой человеческой травмы. 1911 года в Египте метеорит в городе Нахла убил собаку.