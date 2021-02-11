Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради "почтения памяти"

Фото: @princemidnightx

Греко-американский металлист, который называет себя Prince Midnight, сделал электрогитару со скелета своего покойного дяди, чтобы почтить его память.

Когда-то родственник вдохновил металлиста заниматься музыкой, пишет Metal Sucks.

Дядя Филипп погиб в автокатастрофе в возрасте 20 лет и завещал отдать свой скелет колледжу в Греции для обучения. Позже в этом не было необходимости, колледж вернул скелет родственникам умершего.

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Кости Филиппа пролежали около 20 лет, прежде чем его племянник-рокер придумал им применение.

"Поэтому я решил превратить дядю Филиппа на гитару, что оказалось сложной задачей. Я много исследовал, и никто никогда не делал гитару со скелета. Итак, я это сделал. Как бы то ни было, теперь дядя Филипп будет лабать вечность. Вот как бы он этого хотел. Я горжусь проектом и тем, как он служит для чествования его жизни и влияния на меня", - прокомментировал Prince Midnight.

Позже музыкант планирует записать альбом, в котором будет звучать гитара-скелет.

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