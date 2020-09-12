Меркель высказалась в поддержку Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала протестующих в Беларуси в своем еженедельном видеообращении.
Обращение посвященно Международному дню демократии 15 сентября, сообщает "Европейская правда".
"Мы видим в мире, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам, это не наш европейский путь", - отметила глава правительства Германии.
Меркель сказала, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в Беларуси.
"Там стремление к демократии буквально растоптано ногами", - отметила Меркель.
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"Мы всем сердцем вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решительностью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила она.
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