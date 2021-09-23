Меркель проигнорировала звонок Байдена - СМИ

Меркель проигнорировала первый звонок Байдена на посту президента США. Фото: REUTERS

Джо Байден, став президентом США, сначала позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Это означало возвращение к трансатлантической стабильности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на советников по одной из сторон.

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Однако Меркель проигнорировала звонок и поехала за город. В результате в ходе первого телефонного звонка на посту президента Байден поговорил с премьером Канады Джастином Трюдо.

20 января 2021-го состоялась инаугурация президента США Джо Байдена в Вашингтоне. 21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент после вступления в должность прежде всего позвонит премьер-министру Канады Джастину Трюдо. О Меркель Псаки не упоминала, отметив только, что у Байдена нет планов звонить Дональду Трампу или Владимиру Путину.