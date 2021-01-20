Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция

Сегодня Джо Байден будет приведен к присяге перед американцами. Фото: Reuters

Сегодня, 20 января, состоится церемония инаугурации 46-го президента США 78-летнего Джозефа Байдена.

По традиции, Байден ночует перед инаугурацией в Blair House, официальном гостевом доме президента, напротив Белого дома. В 15:45 новый президент и вице-президентка 56-летняя Камала Харрис посетили церковную службу в соборе Святого Апостола Матфея. В 17:30 они прибыли в Капитолий, где в 18:15 состоится присяга Харрис. Она, кстати, является первой женщиной на этом посту. В 19:00 сам Байден примет присягу, положив руку на Библию, и объявит инаугурационную речь к нации.

В 20:40 Байден и Харрис проверят готовность войск к параду. В 21:25 - возложат цветы к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище и поедут в Белый дом.

Первые указы о назначении Байден подпишет уже в 00:15; тогда же новых членов президентской администрации приведут к присяге. В 3:48 президент и вице-президентка посетят праздничную инаугурационную программу Celebrating America. А в 4:55 - появятся на балконе Голубой комнаты в Белом доме. На этом официальная программа инаугурации завершится.

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Из-за пандемии коронавируса и особых мер безопасности инаугурация Байдена будет значительно отличаться от предыдущих. Около 25 тыс. военных Национальной гвардии США будут следить за порядком. Это максимальное количество воинов на подобных мероприятиях. Несмотря на то, американцы присягу нового президента смогут увидеть только по телевизору. Прийти разрешено членам Конгресса, хотя обычно продают 200 тыс. билетов.

Онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Джозефа Байдена можно посмотреть здесь:

Новоизбранный президент Джо Байден после инаугурации прекратит строительство стены на границе с Мексикой, которое начал Дональд Трамп. Считает строительство бессмысленной тратой ресурсов США. Зато команда 46-го президента планирует усилить пограничный контроль.