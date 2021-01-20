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среда, 20 января 2021 14:45

Байден решил, каким будет его первое решение

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Байден решил, каким будет его первое решение
Байден прекратит строительство стены на границе с Мексикой. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Джо Байден после инаугурации прекратит строительство стены на границе с Мексикой, которое начал Дональд Трамп.

Об этом сообщил BBC.

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Администрация Байдена считает строительство стены бессмысленной тратой ресурсов США. Зато команда 46-го президента планирует усилить пограничный контроль.

Строить стену на границе с Мексикой начали еще в 2016 году в рамках борьбы с нелегальными мигрантами. Это было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Тогда Демократическая партия и сам Байден выступили против.

Президент США Дональд Трамп не захотел отправлять за следующим главой государства Джо Байденом правительственный самолет для доставки на инаугурацию в Вашингтон из штата Делавэр.

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