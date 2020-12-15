Меркель предположила, когда вернется нормальная жизнь

Ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной. Фото: pixabay

К осени 2021 года может быть возвращение к нормальной жизни.

К концу лета в Германии планируют прививать от коронавируса 60% людей, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Spiegel.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.

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"Если у нас все получится с вакциной, то будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру ситуация нормализуется", - заявила Меркель.

Она добавила, что 2021-го учебный год планируют начать 1 октября.

Носить маски и после вакцинации от коронавируса призывают людей во Всемирной организации здравоохранения. Также людей просят сохранять дистанцию, сообщает dpa international. В ВОЗ объясняют, что вакцина предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных коронавирусом. Впрочем, пока что неизвестно, защищает ли она от Covid-19 в целом.