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понедельник, 13 января 2020 09:06

Меркель поддержала строительство "Северного потока-2"

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Меркель поддержала строительство &quot;Северного потока-2&quot;
Германия поддержала проект "Северный поток-2". Фото: "Вестник Кавказа"

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили будущее газопровода. Путин заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2".

При этом сроки реализации проекта будут сдвинуты на несколько месяцев и проект завершат до конца 2020 года или в I квартале 2021-го, пишут "Ведомости".

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В свою очередь Меркель считает возможным строительство газопровода, несмотря на санкции США. Канцлер обещает поддержку и отмечает, что СП-2 – это прежде всего экономический проект.

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января прибыла в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В общем переговоры сосредоточены на текущих международных проблемах – ситуации в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы, говорится на сайте канцлера.

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Дата
13
января

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