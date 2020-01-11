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суббота, 11 января 2020 13:57

Меркель та Путін сегодня обговорять Україну

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Меркель та Путін сегодня обговорять Україну
Сьогодні Меркель зустрінеться Із Путінім.Фото: rbc.ru

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вірушає сегодня до Москви для переговорів з президентом России Володимиром Путінім. Разом з іншім обговорюватімуть Україну.

Загаль переговори зосереджені на потокових міжнародніх проблеми - ситуация в Сирії, Лівії, Ираке, Ірані та Україні. Кроме того, обговорюватімуть двосторонні питання, йдет на сайті канцлера.

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Федеральний министр закордонний справ Хайко Маас супроводжуватіме канцлера в поїздці.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Он позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины.

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