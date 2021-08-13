Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ

Меркель посетит Россию 20 августа. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель запланировала визит в Россию на 20 августа. РФ политик посетит перед поездкой в ​​Украину.

Об этом сообщило издание "РИА Новости".

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Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт на брифинге 13 августа сказал об этом.

"В пятницу, 20 августа, канцлер посетит Москву. Подробности программы мы сообщим в начале следующей недели", - отметил он.

В России канцлер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - в пресс-служба Путина объявили повестку дня встречи.

После того, 22 августа, Меркель прибудет в Киев.

В августе в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Визит готовят на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы газовой сферы.