Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель запланировала визит в Россию на 20 августа. РФ политик посетит перед поездкой в Украину.
Об этом сообщило издание "РИА Новости".
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Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт на брифинге 13 августа сказал об этом.
"В пятницу, 20 августа, канцлер посетит Москву. Подробности программы мы сообщим в начале следующей недели", - отметил он.
В России канцлер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - в пресс-служба Путина объявили повестку дня встречи.
После того, 22 августа, Меркель прибудет в Киев.
В августе в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Визит готовят на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы газовой сферы.
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